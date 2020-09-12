أسعار المستهلكين في أميركا ترتفع بقوة

زادت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بقوة في أغسطس آب، لكن من المرجح أن التباطؤ في سوق العمل لا يزال يضغط على التضخم، وذلك في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من ركود ناجم عن كوفيد-19.

وقالت وزارة العمل، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين صعد 0.4% في الشهر الماضي.

وارتفع المؤشر 0.6% في يونيو حزيران ويوليو تموز بعد نزول في الشهور الثلاثة السابقة، إذ بددت إجراءات وقف أنشطة الأعمال لإبطاء انتشار فيروس كورونا الطلب.

وفي الـ12 شهرا حتى أغسطس، ارتفع المؤشر 1.3% بعد أن زاد 1% في يوليو تموز.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة المؤشر 0.3% في أغسطس آب، وارتفاعه 1.2% على أساس سنوي.