بنك أوف أميركا يرفع توقعات الناتج المحلي الأميركي

رفع بنك أوف أميركا توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث من العام وقلص توقعاته للربع الرابع، لكنه أشار إلى أنه بالرغم من وجود معوقات، فإن الاقتصاد قد يتعافى أسرع من المتوقع.

ورفع قسم الأوراق المالية لدى البنك تقديراته للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى نمو 27% من 15% لكنه قلص توقعاته للربع الرابع إلى نمو 3% من 5% فصليا على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية، وذلك حسبما قال في مذكرة بحثية.

كما قالت ميشيل ماير مديرة شؤون الاقتصاد الأميركي لدى البنك إنها صارت تتوقع عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 بحلول الربع الأول من 2022، وهو أقرب بثلاثة أرباع سنة عن توقعات سابقة للبنك.