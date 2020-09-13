لاغارد: التوسع المالي ضروري لتجنب فقد "مفرط" للوظائف

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الأحد، إن على حكومات منطقة اليورو مواصلة الإنفاق بسخاء للحيلولة دون ارتفاع معدل البطالة ومن أجل تعزيز الثقة بينما تتعافى المنطقة من ركود اقتصادي غير مسبوق.



وأفادت في كلمة "الثقة في القطاع الخاص تعتمد بدرجة كبيرة على الثقة في السياسات المالية".



وتابعت "استمرار سياسة التوسع المالي ضروري لتجنب فقد مفرط للوظائف ولدعم دخل الأُسر إلى أن يقوى التعافي الاقتصادي".

موضوع يهمك تراجع اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة تقل طفيفا عن التوقعات الأولية في الربع الثاني، ولكن الهبوط يظل الأكبر على الإطلاق مع... الناتج المحلي لمنطقة اليورو يسجل أكبر انخفاض في الربع الثاني اقتصاد

إلى ذلك، كانت بيانات قد كشفت أن اقتصاد منطقة اليورو سجل أكبر انكماش على الإطلاق في الربع الثاني، بينما ارتفع التضخم في التكتل على نحو غير متوقع في يوليو.



وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات في تقديرات مبدئية إنه في الأشهر من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة 12.1% مقارنة مع الربع السابق.



ويتزامن أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ بدأت السلسلة الزمنية في 1995 مع إجراءات العزل العام التي فُرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19 والتي بدأ تخفيفها في الكثير من دول منطقة اليورو اعتبارا من مايو فقط.



والانكماش يزيد قليلاً عن توقعات السوق بتراجع 12.1%، ويأتي بعد هبوط الناتج المحلي 3.6% في الربع الأول من العام.