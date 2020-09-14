وزير بحريني للعربية: من السابق لأوانه الحديث عن رحلات جوية مع إسرائيل

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين، زايد بن راشد الزياني، في مقابلة مع "العربية" إن من السابق لأوانه الحديث عن الرحلات الجوية التجارية مع إسرائيل.

وأضاف الزياني أن اتصاله للمرة الأولى مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، جرى خلاله حديث عام حول كيفية التعاون المستقبلي بين البلدين، وجرى التركيز في الأساس على المنحى الاقتصادي.

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وقال إن المسؤولين الحكوميين يمهدون الطريق للقطاع الخاص، من أجل النهوض بهذا التعاون في المستقبل.

وبالنسبة للسفر والرحلات التجارية، قال الزياني: "موضوع سابق لأوانه، وقبل بدء الرحلات التجارية، يجب أن تكون هناك اتفاقيات للنقل الجوي، بين الجانبين وسلطات الطيران المدني وتحسم هذه الأمور، ثم يجري الاتفاق حول التمثيل المتبادل بين طيران الخليج والطيران الإسرائيلي ثم يجري اعتمادها الدولي، وبعد ذلك يمكن الحديث عن رحلات مباشرة بصورة رسمية".

ووصف اقتصاد البحرين بأنه متنوع ولديه قيادة مهمة من القطاع الخاص في تركيبة الناتج المحلي.

وحول قطاعات التعاون، قال إن البحرين لديها قطاعات عدة منها السياحي واللوجستي والمصرفي إلى جانب التعاون في قطاعات أخرى مثل أنظمة المعلومات والتصنيع في الأغذية والأدوية.

ووصف الوزير البحريني هذه القطاعات بأنها واعدة، وتمهد الحكومات الدور المنوط للقطاع الخاص للاستثمار بها.

وقال: "نحن نمهد ونضع الأطر والحماية للمستثمرين ونعول على القطاع الخاص أن يقوم في باقي الأمور من العمليات في التبادل التجاري".

واعتبر أن "إحلال السلام العادل والشامل، هو الذي سوف يوفر للمنطقة قاعدة مناخ اقتصادي يحظى بالرعاية والاهتمام الدولي ويكون مجالا للاستثمار على أسس صحيحة".

وأضاف: "لدينا قطاع مصرفي نشط يقوم بعمليات تمويل الاستثمارات، وإذا وجد السلام وجد الاستقرار وتأتي الاستثمارات والنمو والبنية التحتية".

وحول أداء اقتصاد البحرين، قال الزياني إن اقتصاد البحرين نجح في تسجيل نمو جيد في عامي 2018 و2019.

لكن العام 2020 بحسب الوزير البحريني، جاء الربع الأول منه جيداً في حين شهد الربع الثاني اشتداد الأزمة في شهري أبريل ومايو وبعدها تصاعد النمو شهرا بعد شهر.

وتوقع أن تصل البحرين إلى مستويات عام 2019 في منتصف العام المقبل أو الربع الثالث من نفس العام.