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قفزة كبرى بمعدل التضخم في السودان

المصدر: رويترز
السودان يواجه موجة عاتية من التضخم
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قال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان الاثنين إن معدل التضخم السنوي بالبلاد تسارع بنسبة 23.05% في أغسطس آب إلى 166.83% من 143.78% في يوليو تموز، مدفوعا بأسعار الغذاء والمواصلات.

زاد التضخم بالبلاد في السنوات الأخيرة بفعل أسعار الغذاء والمشروبات والوقود وسوق سوداء للدولار الأميركي، وكان عاملا في الإطاحة بنظام عمر البشير العام الماضي.

ويتدهور الاقتصاد منذ الإطاحة بالبشير، إذ تواجه الحكومة الانتقالية الضعيفة صعوبة في بدء إصلاحات اقتصادية وعجزت عن وقف هبوط سعر الجنيه في السوق السوداء.

وأعلن السودان الخميس حالة طوارئ اقتصادية بعد هبوط حاد للعملة في الأسابيع الأخيرة، وشكل محاكم خاصة للنظر فيما وصفه مسؤولون بعملية ممنهجة لتخريب الاقتصاد.

كلمات دالّة

#التضخم, #الدولار, #اقتصاد, #السودان

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