الصين تجدد إعفاء 16 منتجاً أميركياً من رسوم

قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الثلاثاء، إنها ستمدد إعفاء قائما من الرسوم لستة عشر منتجا أميركيا من الولايات المتحدة من بينها زيوت التشحيم ومصل اللبن ومسحوق السمك لمدة عام.

وحصلت المنتجات على إعفاء من رسوم عقابية فرضتها الصين على منتجات أميركية ضمن تدابير مضادة للبند 301 من القانون الأميركي. وأضافت الوزارة أن التمديد سيستمر حتى 16 سبتمبر 2021.

وبعد أشهر من انقطاع المحادثات وسط تدهور العلاقات الثنائية، اتفق المفاوضون الصينيون والأميركيون نهاية الشهر الماضي على تنفيذ الاتفاق التجاري الثنائي، نقطة التفاهم الأخيرة المتبقية بين القوتين الاقتصاديتين الكبيريين.

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وبين مسألة فيروس كورونا المستجد والتجسس وهونغ كونغ وحقوق الإنسان وإغلاق قنصليات، تزايدت القضايا الخلافية بين بكين وواشنطن منذ أن وقعتا في 15 كانون الثاني/يناير اتفاق "مرحلة أولى" وضع حدا لحرب تجارية كانت مستمرة منذ سنتين.

فبعد أقل من 10 أيام انكشفت مسألة تفشي وباء كوفيد-19، وتبعتها أخطر أزمة اقتصادية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية، ما هدد التزامات الصين بشراء المزيد من المنتجات الأميركية.

غير أن البيانين الصادرين الشهر الماضي عن حكومتي البلدين بددا كل هذه المخاوف.

وأعلن مكتب ممثل التجارة الأميركي، في ختام محادثات هاتفية، أجراها روبرت لايتهايزر مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي أنّ "الطرفين يلمسان تقدّماً ومصمّمان على أخذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاح الاتفاق".