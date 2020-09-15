السعودية: القيمة المضافة تقفز بالتضخم إلى 6.2% في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية قفز إلى 6.2% في أغسطس آب مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وهي ثاني زيادة على التوالي بعد رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها.

وبلغ معدل التضخم في يوليو تموز 6.1%، ليقفز من 0.5% فحسب في يونيو حزيران قبل سريان زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% من 5% في أول يوليو تموز.

موضوع يهمك دخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في... السعودية.. ضريبة القيمة المضافة تدخل حيز التنفيذ اقتصاد

وأعلنت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في مايو أيار، أنها سترفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها لتعزيز ماليتها التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وكانت المواد الغذائية والمواصلات أكبر المساهمين في الزيادة وارتفعا 13.5% و8.2% على التوالي. وقفزت أسعار التبغ 13% والمطاعم والفنادق 7.7% مقارنة بهما قبل عام حسب الهيئة العامة للإحصاء.