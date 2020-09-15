اليوم.. دفع رسوم جسر الملك فهد "إلكترونياً"

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أنه، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، سيتم تطبيق المرحلة الجديدة لدفع الرسوم إلكترونياً، وتشمل خدمات الدفع الآلي (أجهزة نقاط البيع)، دون الاضطرار للدفع نقداً عن طريق الموظفين.

وأوضحت المؤسسة أن هذا التطبيق يشمل السيارات الصغيرة والشاحنات والدراجات النارية، وبينت أن بإمكان من يحملون بطاقة عضوية، الدخول لموقع مؤسسة الجسر وإعادة شحن تلك البطاقات، أو إعادة شحنها من خلال التطبيق الخاص بالجسر، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

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وأشارت المؤسسة إلى أن مشروع البوابات الجديدة سيكتمل في الربع الأول من 2021، وبالتحديد في مارس، إذ يشمل التعرف على المركبات آلياً مباشرة دون الحاجة إلى التوقف، وقياس وزن الشاحنات آليا دون توقف.

وكانت "العربية.نت" قد رصدت حركة دخول السعوديين من منفذ جسر الملك فهد للقادمين من المملكة البحرينية في 23 يوليو الماضي، وسط تدابير وقائية، مع تواجد فريق وزارة الصحة للكشف الطبي من قياس الحرارة، ومعرفة السجل المرضي وخلوهم من أي أعراض اشتباه صحية، حيث تم استحداث مركز بمسمى "مركز المراقبة الصحية بجسر الملك فهد"، والذي يقوم بمهمة الاختصاص الصحي.