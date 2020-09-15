ترمب: إيران تعاني واقتصادها يمر بوضع صعب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إيران تعاني واقتصادها يمر بوضع صعب، موضحاً في حديثه للصحافيين بالبيت الأبيض أن الإيرانيين يرغبون باتفاق معنا وقلت لهم أن ينتظروا بعد الانتخابات.

كان ترمب يتحدث بعد استقباله الوفود المشاركة في توقيع اتفاق السلام، والتي تضم وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، كما استقبل وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وتشهد حديقة البيت الأبيض بواشنطن اتفاقيات سلام جديدة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بعدما كانت شهدت توقيع ثلاث معاهدات سلام بين دول عربية وإسرائيل في العقود الأربعة الماضية.

ويستضيف الرئيس الأميركي، حفلا لتوقيع اتفاقيتي السلام بحضور كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية ووفود الإمارات والبحرين وإسرائيل.

ومن المقرر أن يوقع عن الجانبين الإماراتي والبحريني وزيرا خارجية البلدين، الشيخ عبدالله بن زايد وعبد اللطيف الزياني، وعن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبموجب الاتفاق الذي لم يتم الكشف بعد عن بنوده وتفاصيله بالكامل، فإن الإمارات والبحرين ستقيمان علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية مع إسرائيل التي لم تخض حربا ضدهما من قبل، وسيعزز الاتفاقان تحالفا غير رسمي ضد التهديدات الإيرانية والمطامع التركية، ويمهد الطريق أمام الإمارات للحصول على صفقات أسلحة أميركية متطورة.