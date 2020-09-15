نادي كرة قدم إسرائيلي يجري محادثات مع مستثمرين من أبوظبي

ذكر نادي بيتار القدس لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الفريق الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى في إسرائيل يتفاوض بشأن استثمار محتمل من جانب مجموعة من الإمارات.



وقال النادي في بيان "هذه فرصة لتحويل بيتار القس لناد رئيسي.. يقدم إلى جانب كرة القدم رمزا ملموسا لرياح السلام التي تهب من جديد على الشرق الأوسط".

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ولم يعط النادي تفاصيل عن الصفقة محتملة أو المستثمرين غير أنه عرفهم أنهم "رواد أعمال من أبوظبي".



وذكر البيان أن مالك الفريق موشى هوغيغ سيطير للعاصمة الإماراتية أبوظبي قريبا لمواصلة المفاوضات.



وأعلنت إسرائيل والإمارات في 13 أغسطس آب عن النية لإقامة علاقات بينهما، ومن المقرر التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات في واشنطن اليوم.

إلى ذلك وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، يوم أمس، مذكرة تفاهم مع "بنك هبوعليم" أحد أكبر البنوك في إسرائيل.

تم توقيع الاتفاقية بحضور هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وشاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ودوف كوتلر الرئيس التنفيذي في "بنك هبوعليم".

وتُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الجانبين، وتندرج في إطار بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.