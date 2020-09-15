بريطانيا متمسكة بمفاوضات "بريكست" رغم قانون شائك

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، إن بلاده تريد أن تنجح مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي ولا تسعى للانسحاب من المحادثات، وذلك بعد أن قدمت الحكومة مشروع قانون ينتهك بنود اتفاق انفصال بريطانيا عن التكتل.

وأبلغ جوف المشرعين "مشروع القانون هذا ليس انسحابا من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. نحن ملتزمون بتحقيق النجاح لهذه المفاوضات".

لكن جوف اتهم الاتحاد الأوروبي بأنه لا يتخذ دائما موقفا بناء في المحادثات بشأن العلاقات التجارية بعد الانفصال.

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وقال "الاتحاد الأوروبي لم يكن دائما الشريك البناء الذي ربما كنا جميعا ننشده".

إلى ذلك، هزمت الحكومة البريطانية محاولة لحزب العمال المعارض يوم أمس الاثنين لعرقلة مشروع قانون اعترف وزراء بأنه سينتهك أجزاء من اتفاق الطلاق الذي وقعته بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام.

وحاول حزب العمال تحدي مشروع القانون في تصويت على القراءة الأولى، لكنه خسر بعد أن حصل على تأييد 213 صوتا مقابل 349 صوتا.