كورونا يكبد آسيا النامية أول انكماش منذ 60 عاماً

قال البنك الآسيوي للتنمية الثلاثاء إن جائحة فيروس كورونا ستؤدي لانكماش الناتج الاقتصادي في "آسيا النامية" لأول مرة في نحو ستة عقود في 2020 ثم يتعافى في العام التالي.

وأضاف البنك في أول توقعات فصلية سلبية منذ عام 1962 أن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد آسيا النامية، المؤلفة من 45 دولة في آسيا والمحيط الهادي، 0.7% هذا العام. وكان التوقع السابق للبنك في يونيو حزيران يشير إلى نمو 0.1%.

وتابع في تحديث لتقريره لآفاق التنمية في آسيا أن المنطقة ستتعافى في 2021 وتنمو 6.8% ولكن النسبة تظل أقل من التوقعات قبل كوفيد-19.

وتبين التوقعات المعدلة أن الضرر الذي سببته الجائحة أكبر مما كان يُعتقد من قبل ويتوقع أن يسجل أكثر من 75% من اقتصادات المنطقة هبوطا هذا العام.

وقال ياسويوكي سوادا، كبير الاقتصادين في البنك في بيان "يمكن لمعظم الاقتصادات في منطقة آسيا والمحيط الهادي توقع مسار صعب للنمو في 2020".

وتابع "التهديد الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19 يظل قويا إذ قد تؤدي موجة أولي ممتدة أو تكرار التفشي لمزيد من إجراءات الاحتواء".

ويتوقع أن تخالف الصين، حيث ظهر فيروس كورونا في ديسمبر كانون الأول، الاتجاه إذ أبقى البنك على توقعات النمو للعام الحالي عند 1.8%. وفي 2021، من المتوقع أن يتعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بقوة إلى 7.7%.