لأول مرة منذ كورونا.. ارتفاع الاستهلاك في الصين

سجلت الصين للمرة الأولى منذ بدء انتشار فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19 ارتفاعا في الاستهلاك في آب/اغسطس، ما يؤكد عودة الوضع الطبيعي تدريجا في ثاني اقتصاد عالمي.

وكانت الصين حيث رصد مرض كوفيد-19 للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر وانتشر في كل أرجاء العالم بعد ذلك، أول بلد أعاد إطلاق عجلة الاقتصاد ويشكل مؤشرا في هذا المجال.

وزادت مبيعات المفرق في آب/أغسطس بنسبة 0,5% على سنة وفق ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية الثلاثاء.

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وكان هذا المؤشر الرئيسي في مجال الاستهلاك انهار مطلع السنة في خضم انتشار الوباء، بنسبة 20,5% في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، وسجل في الأشهر التالية تراجعا لكن أقل بكثير من هذين الشهرين.

وكان المستهلكون لا يزالون مترددين في استعادة حياتهم الطبيعية رغم التحسن الواضح لوضع البلاد على صعيد الوباء.

وسجلت في الصين الثلاثاء ثماني إصابات بكوفيد-19 فقط.

ورأى المحلل جوليان أيفانز بريتشارد من شركة "كابيتال إيكونوميكس" أن "تحسن ثقة المستهلكين يدفع إلى الظن أن استئناف النشاط في قطاع الخدمات سيتواصل".

إلا أن بعض القطاعات لا تزال تعاني مثل الفنادق والمطاعم والمجالات الترفيهية مع استعادتها نشاطها بنسبة 57% على ما أوضح مكتب الإحصاءات الوطني الذي رأى في ذلك "مؤشرا واضحا إلى حصول انتعاش".

ومن أجل تشجيع الاستهلاك ودعم العمالة أطلق كثير من الأقاليم أو المدن الصينية في الأشهر الأخيرة عمليات تجارية مع بطاقات شراء أو تخفيضات.

وضاعفت بكين الجهود كذلك لحث مصدريها على الالتفات أكثر إلى سوق الصين الداخلية الشاسعة في وقت لا يزال شركاؤها التجاريون الأساسيون في اوروبا والولايات المتحدة يعانون الجائحة.

وقال المحلل لوي كويس من شركة "أوكسفورد أيكونوميكس" إن "الانتعاش الاقتصادي الصيني بات الآن على أسس متينة لا بأس بها".