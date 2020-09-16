الإمارات: قانون جديد يسمح بالاقتراض بضمان الأسماك والنحل

قالت وزارة المالية الإماراتية إن هناك تسعة أنواع من الأموال والأصول المنقولة تصلح لأن تكون ضماناً مقابل الحصول على قروض وتمويلات بنكية، منها الأسماك، والنحل، والمحاصيل الزراعية.

وأوضحت الوزارة أنه وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، وينتظر أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد صدور لائحته التنفيذية، فإنه يجوز أن تكون محلاً للضمان، أي أموال منقولة مادية أو معنوية، أو جزء منها، أو حق غير قابل للتجزئة فيه، سواء كانت حالية أو مستقبلية، بما في ذلك الذمم المدينة، إلا إذا كانت جزءاً من معاملة نقل ملكية مشروع، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك الحساب الجاري وحساب الوديعة، والسندات والوثائق الخطية القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما في ذلك الأوراق التجارية، وشهادات الإيداع البنكية، ووثائق الشحن، وسندات إيداع البضائع، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

ويتضمن ذلك أيضا، المعدات وأدوات العمل، والعناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري، والبضائع المعدة للبيع، أو التأجير، والمواد الأولية والبضائع قيد التصنيع أو التحويل، والمحاصيل الزراعية، والحيوانات ومنتجاتها، ويشمل ذلك: الأسماك والنحل، إضافة إلى العقار بالتخصيص، وأي أموال منقولة أخرى تنصّ القوانين النافذة في الدولة على صلاحيتها لأن تكون محلاً للضمان، وفقاً لأحكام هذا القانون.