5 ركائز للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني السعودي

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي ستعزز الجهود الوطنية نحو فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.

ترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على 4 أسس محورية:

1- تأمين بنية وطنية متكاملة وآمنة للفضاء السيبراني لتمكين النمو والازدهار.

2- الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تسعى لتنسيق الجهود كجهة تشريعية.

3- الرؤية: فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكَن النمو والازدهار.

4- تصميم إطار مرجعي للأمن السيبراني خاص بالمملكة مبني على أفضل الممارسات.

أمّا الأهداف الاستراتيجية للأمن السيبراني فتتمحور حول 5 أهداف رئيسية:

1- حوكمة متكاملة للأمن السيبراني على مستوى السعودية.

2- إدارة فعالة للمخاطر السيبرانية على المستوى الوطني.

3- حماية الفضاء السيبراني وتعزيز القدرات الفنية الوطنية في الدفاع ضد التهديدات السيبرانية.

4- تعزيز الشراكات والتعاون في الأمن السيبراني.

5- بناء القدرات البشرية الوطنية وتطوير صناعة الأمن السيبراني في المملكة.