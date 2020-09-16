البرلمان الياباني ينتخب يوشيهيدي سوجا رئيساً للوزراء

انتخب البرلمان الياباني، الأربعاء، يوشيهيدي سوجا رئيسا للوزراء خلفا لشينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية.

ويرتقب أن تعلن تشكيلة حكومة سوغا (71 عاما) المقرب من آبي، في وقت لاحق. وكان فاز، الاثنين، بالانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي لكي يصبح رئيسا جديدا للحزب ووعد بمواصلة سياسة سلفه الذي كان يتولى السلطة منذ نهاية 2012.

وفاز سوغا خلال التصويت بثقة 314 نائبا من أصل 462 نائبا في مجلس النواب. كما حصل على أغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ.

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ومن المتوقع أن يحتفظ معظم أعضاء حكومة شينزو آبي الأخيرة، بمناصبهم الوزارية.

على سبيل المثال، سيحتفظ بمنصبه وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، ووزير المالية تارو آسو، ووزير أراضي الدولة والبنية التحتية والنقل والسياحة كازويوشي أكابا، وكذلك سيكو هاشيموتو الوزير المسؤول عن الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في طوكيو، ووزير الإنعاش الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا.

ولد يوشيهيدي سوغا عام 1948 لعائلة من مزارعي الفراولة، ويضعه صعوده المطرد في مكانة متفردة عن النخبة التي سيطرت على الحياة السياسية اليابانية لفترات طويلة.

بدأت رحلته السياسية باشتغاله في حملة انتخابية برلمانية فور تخرجه من جامعة هوسي بطوكيو، ثم عمل بعدها سكرتيراً لنائب في الحزب الليبرالي الديمقراطي قبل أن ينطلق في مسيرته السياسية الخاصة.

انتخب عام 1987 عضوا في مجلس مدينة يوكوهاما، وفي عام 1996 انتخب للمرة الأولى عضواً في المجلس التشريعي (الدايت).

وفي عام 2005، عينه رئيس الوزراء آنذاك جونيتشيرو كويزومي نائباً أول لوزير الشؤون الداخلية والاتصالات.