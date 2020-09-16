ترمب: منظمة التجارة سمحت للصين بالإفلات من جريمتها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه ليس على علم بحكم أصدرته منظمة التجارة العالمية في نزاع تجاري مع الصين لكنه سينظر فيه.

وأعاد ترمب التأكيد على أنه ليس من المعجبين بمنظمة التجارة، التي قالت اليوم إن الولايات المتحدة انتهكت القواعد العالمية بفرضها رسوما بمليارات الدولارات في خضم حرب التجارة التي خاضها ترمب ضد الصين.

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وبسؤاله عن القرار لدى مغادرته البيت الأبيض، قال ترمب إنه لم يطلع عليه.

وتابع "سيتعين علينا إذن عمل شيء ما حيال منظمة التجارة لأنهم سمحوا للصين أن تفلت بجريمتها. سننظر في ذلك. لكنني لست من المعجبين بمنظمة التجارة، بوسعي أن أقول هذا من الآن. لعلهم أسدوا إلينا معروفا كبيرا".