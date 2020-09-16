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أبوظبي للاستثمار سيفتح أول مكاتبه الخارجية في تل أبيب

المصدر: العربية.نت
مكتب أبوظبي للاستثمار
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قال مكتب أبوظبي الإعلامي في صفحته على تويتر إن مكتب أبوظبي للاستثمار يستعد لافتتاح أول مكتب تمثيلي له خارج الإمارات في إسرائيل، لبحث فرص الاستثمار والشراكات المتاحة، وذلك عقب تطبيع العلاقات.

وأضاف مكتب أبوظبي الإعلامي أن مكتب أبوظبي للاستثمار في تل أبيب سيكون "الأول ضمن شبكة من المكاتب التمثيلية الدولية لدعم الشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في أبوظبي، والتواصل مع المبتكرين العالميين لإيجاد حلول للتحديات العالمية".

ووصف القرار بأنه يأتي "في إطار النقاشات المستمرة بين مكتب أبوظبي للاستثمار و"استثمر في إسرائيل".

ويخطط مكتب أبوظبي للاستثمار لإنشاء مكاتب تمثيلية في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا.

وشهد البيت الأبيض، الثلاثاء، مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب.

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