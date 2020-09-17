HSBC: الاقتصاد العالمي قد يخسر 10 تريليونات دولار بـ2025

أظهر تقرير جديد صادر عن مجموعة بوسطن للاستشارات "BCG" ومجموعة HSBC أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يخسر ما يصل إلى 10 تريليونات دولار في عام 2025.

وذلك ما لم تقم الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أو خفض التعريفات الجمركية ورفع الحواجز غير الجمركية التي تعرقل حركة تجارة البضائع العالمية في الفترة الراهنة.

موضوع يهمك قالت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي كارمن راينهارت، اليوم الخميس، إن تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الناجمة عن... نظرة متشائمة من "البنك الدولي": تعافي الاقتصاد قد يستغرق 5 أعوام اقتصاد

وأضاف التقرير الموجه لدول مجموعة العشرين، أن هذه الإجراءات قد تؤدي أيضا إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات أزمة جائحة كورونا.

ويحدد التقرير 5 خطوات يجب على قادة العالم اتخاذها لتعزيز الأوضاع الاقتصادية العالمية على مدى السنوات الخمس المقبلة وما بعدها من بينها: تعزيز المؤسسات الدولية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية وإعادة التفكير في قوانين التجارة وتحسينها إلى جانب تعزيز دور التكنولوجيا وتشجيع تصدير الخدمات والسلع غير المادية.