تراجع وول ستريت بضغط من بيانات إعانة البطالة

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكنه مع ذلك لا يزال عند مستويات مرتفعة جدا.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة بلغ 860 ألفا مقارنة مع 893 ألفا مسجلة في الأسبوع الأسبق.

يشار إلى أن توقعات الاقتصاديين أشارت إلى بلوغ عدد الطلبات 850 ألفا.

موضوع يهمك انخفض عدد الطلبات الجديدة للحصول على تعويضات بطالة الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، إلى أقل من مليون للمرة الأولى منذ... للمرة الأولى.. طلبات تعويض البطالة في أميركا دون المليون اقتصاد

يذكر أن عدد الطلبات يزيد 4 أمثال عن مستواه في مطلع العام.



وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، أمس الأربعاء، على أسعار الفائدة قرب الصفر، مشيرا إلى أن الجائحة "ستواصل الضغط على الأنشطة الاقتصادية والتوظيف والتضخم في الأمد القريب وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في الأمد المتوسط".



وقال رئيس المجلس جيروم باول إن هناك حاجة على الأرجح لمزيد من الدعم المالي، مضيفا أنه على الرغم من أن سوق العمل تحسنت "بشكل كبير" إلا "أنها بعيدة جدا عن الحد الأقصى للتوظيف".



وأظهرت بيانات هذا الأسبوع تباطؤ مبيعات التجزئة في أغسطس آب وهو ما عزاه خبراء اقتصاديون إلى انخفاض تمديد إعانات بطالة لملايين الأميركيين. وتباطأ الإنتاج في المصانع الشهر الماضي.



وبعد أن انخفضت من مستوى قياسي عند 6.867 مليون في نهاية مارس آذار مع استئناف الأنشطة لعملها بعد أن جرى إغلاقها لكبح انتشار فيروس كورونا، تشهد طلبات إعانة البطالة ثباتا مع امتداد عمليات التسريح إلى قطاعات لم تتأثر في البداية بالإغلاق الإلزامي.