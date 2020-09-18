توقيع خطة عمل لتفعيل احتضان مشاريع الريادة في العلا السعودية

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا - غرب المملكة - أمس عن توقيعها خطة عمل مشتركة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بهدف تطوير منظومة ريادة الأعمال في العلا، وتمكين نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات، وتعزيز روح ريادة الأعمال في المحافظة، مما يسهم في تطوير اقتصاد ثري ومتنوع في العلا.

وتستهدف خطة العمل إنشاء مساحة عمل مشتركة لتفعيل حاضنة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث تقدم عدة خدمات لرواد الأعمال من ضمنها البرامج ذات القيمة المضافة للبيئة الاقتصادية للعلا كبرامج حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال في قطاعات حيوية كالسياحة والزراعة، وذلك إما بشكل تقليدي مباشر أو عبر القنوات الافتراضية الرقمية، بالإضافة لتقديم خدمات استشارية متخصصة في عدة مجالات، لنقل الخبرات للشركات الناشئة في العلا.

ووفق بيان صدر أمس، سيتم بناءً على خطة العمل المشتركة التي وقعها محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني، تيسير ممارسة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر تسهيل عملية التسجيل الحكومي بخطواته كافة، وتقديم الدعم في مجال حصر وتسويق الفرص الاستثمارية، وتقديمها عبر القنوات المعتمدة من الطرفين، وسيعمل الطرفان على تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى قائمة الخدمات الخاصة بمنشآت حسب اللوائح والأنظمة.

موضوع يهمك اقتربت المخصصات التي جنبتها البنوك الأميركية لمواجهة كورونا، من مستوى المخصصات التي جبنتها خلال الأزمة المالية العالمية... البنوك الأميركية تتحوط بـ 243 مليار دولار لمواجهة خسائر كورونا قصص خاصة

وحول خطة العمل المشتركة، قال المدني "تأتي خطة العمل مع (منشآت) لتعزز من التنوع الاقتصادي في العلا، وتسهم في تحقيق رؤية العلا التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان، حيث سنعمل معا مع منشآت على تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي في العلا، الأمر الذي سيعود بفوائد تنموية على المحافظة ويؤكد على دور المجتمع كأحد أهم محركات التحول الاقتصادي المستدام".

من جهته، أشار محافظ "منشآت" المهندس الرشيد بالقول "ستعمل هذه الشراكة على الجمع بين خبرات (منشآت) في مجال حاضنات الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والفرص الاقتصادية والاستثنائية التي تقدمها محافظة العلا، حيث سنعمل مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا من أجل تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بدعم هذه المنشآت". وتسترشد الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالمبادئ الاستراتيجية الـ12 المستمدة من ميثاق العلا وخطتها الإطارية، وتعمل من خلال ذلك على خدمة أهالي العلا بمنهجية متوازنة ومستدامة.

وستعمل هذه الشراكة على تطوير أهداف "رؤية السعودية 2030" الاقتصادية والاجتماعية والتراثية، حيث وضعت الهيئة أهدافاً طموحة للتنمية تتضمن استقطاب مليوني زائر سنوياً واستحداث 38 ألف فرصة عمل بحلول 2035.