السعودية.. إقفال طرح سبتمبر لصكوك محلية بـ1.24 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2020 تحت برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1,245مليار ريال

وقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 130مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9,100 مليار ريال لصكوك تستحق في 2024 فيما بلغت الشريحة الثانية 1,115مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7,615 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2032.

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وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 452.2 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7,001 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي، أما الشريحة الثانية فتبلغ 547.8 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 547.8 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.