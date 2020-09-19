هل يصبح إيلون ماسك ستيف جوبز المقبل؟ بيل غيتس يجيب

بعد أيام قليلة من هجوم شنه إيلون ماسك على مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس بسبب آرائه حول مستقبل السيارات الكهربائية والتي يرى غيتس أنها لن تحل مستقبل وسائل النقل التقليدية، سُئل بيل غيتس في مقابلة صحافية مع وكالة بلومبيرغ هل يصبح ايلون ماسك ستيف جوبز المقبل؟

وقال غيتس ردا على سؤال: " إذا كنت تعرف الناس بصورة شخصية فإن هذا النوع من التبسيط المفرط يبدو غريبا" في إشارة إلى صعوبة تشبيه ايلون ماسك بالراحل ستيف جوبز الذي قاد نهضة شركة آبل الأميركية.

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وأضاف غيتس أن هناك اختلافات واضحة بين الطريقة التي يعمل بها غيتس في الوقت الحالي والأسلوب الذي كان يتبعه الراحل ستيف جوبز في عمله.

وتابع "يبدو لي أن ماسك لديه الكثير من الخبرة فيما يتعلق بالأعمال الهندسية، ولكن جوبز كان عبقريا في التصميم وفي اختيار الأشخاص والتسويق. لا يمكنك ببساطة أن تدخل إلى غرفة يتواجد فيها الاثنان ويختلط الأمر عليك بشأنهما".

واستشهد غيتس في الفوارق بين الرجلين بحديث سابق لماسك قال فيه إنه يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحل المشاكل التي تواجه أعماله دون الإشارة إلى فريق العمل الذي يعمل معهم وإمكانية اختيار الأشخاص المناسبين لحل تلك المشاكل عوضا عن حلها بنفسه.

واستطرد غيتس قائلا: "حينما يتعلق الأمر بستيف جوبز، لقد كان ماهدا حقا في تحفيز الناس من حوله، كان بإمكاني أن أرى كيف يستطيع تحفيزهم وكنت أنظر لوجوه الناس بعدها وأراهم حقا مفتونين بما يقوله".

وفي مقابلة أخرى في أغسطس الماضي، نشرت شبكة CNBC مقتطفات منها، قال غيتس إنه كان يشعر بالغيرة من الكاريزما التي يتمتع بها ستيف جوبز وكيفية نجاحه في إنجاز العمل على الوجه الأكمل، واصفا إياه بالشخص "العبقري".

وعودة إلى المقارنة بين جوبز وماسك، اختتم غيتس حديثه مع بلومبرغ قائلا "كل شخص منهم مختلف عن الآخر.. أسلوب العمل لا يتشابه إلى حد كبير".