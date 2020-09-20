توجيه لمنع دخول واردات 16 شركة سيارات إلى السعودية

وجهت الھیئة العامة للموانئ في السعودية جمیع الموانئ السعودیة بمنع دخول واردات مودیلات 16 شركة سیارات لفترة مؤقتة، بسبب عدم التزام تلك الشركات بتقدیم خطة التورید خلال الإطار الزمني المحدد.

جاء المنع في سیاق تعمیم حدیث، وجهه نائب رئیس الھیئة العامة للموانئ للسیاسات والتشریعات عبد الرحمن بن عبد الله الغامدي إلى جمیع موانئ المملكة والوكلاء البحریین والشركات المشغلة للموانئ، بناء على خطاب الھیئة العامة للمواصفات والمقاییس والجودة، التي طلبت منع دخول منتجات 16 شركة مصنعة للمركبات، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

جاء طلب المنع عدم تقدیم الشركات خطتھا لتورید المركبات لوزارة التجارة خلال الإطار الزمني المحدد، بحسب ما نصت علیه المواصفة القیاسیة السعودیة رقم "2864" الخاصة بـ"المعیار السعوي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفیفة المضافة إلى المملكة العربیة السعودية".

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شھدت واردات المملكة من السیارات ارتفاعاً خلال العام الماضي 2019، بقیمة بلغت ثمانیة ملیارات ریال مقارنة بعام 2018 ،حیث بلغت 628135 سیارة بقیمة 45 ملیار ریال، مقارنة بنحو 482948 سیارة بقیمة 37 ملیار ریال خلال 2018، وذلك بحسب الھیئة العامة للجمارك.

وتعد أھم الدول التي یتم الاستیراد منھا الیابان وأميركا وكوریا الجنوبیة وتایلاند وألمانیا والصین والھند وإندونیسیا والمملكة المتحدة وتایوان والمكسیك والتشیك وإیطالیا وفرنسا، كما تتوزع واردات السیارات إلى أربعة أنواع، وھي: "السیارات الصغیرة والجیب وسیارات النقل، والحافلات".