الصحة السعودية: المملكة تحصل على حصتها من لقاح كورونا حال اعتماده 

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة، محمد العبدالعالي، أن المملكة عضو في منظمة دعم علاج كوفيد19، ومتى ما اعتُمد لقاح فاعل فستحصل المملكة على حصتها وستقوم بتوفيره.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الأحد، وشدد خلاله على أن الجميع خاصة الأشخاص غير المتقيدين بالإجراءات في الأماكن العامة بضرورة التقيد بالاحترازات لسلامة الجميع، حيث إن تصرفهم قد يعرّض الآخرين للخطر.

موضوع يهمك أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧​كورونا​⁩ المستجد "​كوفيد 19​"، في أقل من 500 إصابة لأول... الصحة السعودية: نسبة الحالات النشطة المصابة بكورونا انخفضت 75 % السعودية

ولفت النظر إلى أن جميع المؤشرات إيجابية، ومنها الحالات النشطة التي شهدت انخفاضًا بأكثر من 75% من قمة الأعداد.وأعلن تسجيل 483 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (329754) حالة، من بينها (14830) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1138) حالة حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (310439) حالة بإضافة (1009) حالات تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4485) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة.

وأوضح أن الحالات المسجلة وعددها (483) حالة منها 43 % إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة (6049949) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (40033) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.