ميركل تحث الأوروبيين للموافقة على خطة الـ 1.85 تريليون يورو

حثت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين البرلمان الأوروبي اليوم الاثنين على الموافقة سريعا على حزمة التعافي الاقتصادي وميزانية التكتل للسنوات السبع القادمة والبالغ قيمتيهما 1.85 تريليون يورو.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن ميركل وفون دير ليين ناقشتا حزمة التعافي البالغة 750 مليار يورو والميزانية المرتبطة بها للفترة من 2021-2027 وقيمتها 1.1 تريليون يورو، أثناء مؤتمر عبر الفيديو مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.

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وأضاف المتحدث قائلا "اتفق المشاركون على أن هناك حاجة إلى موافقة سريعة حتى يبدأ تنفيذ البرامج الأوروبية في الموعد المخطط بحلول يناير (كانون الثاني) 2021. المستشارة ومحاوروها اتفقوا على البقاء في تواصل وثيق في المفاوضات المرتقبة".

وألمانيا هي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة.