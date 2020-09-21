السعودية.. 426.8 ألف إقرار ضريبي للقيمة المضافة بوساطة المكلف

بلغ إجمالي الإقرارات المقدمة لضريبة القيمة المضافة بالسعودية بوساطة المكلف خلال العام الجاري 426804 إقرارات، فيما بلغ إجمالي الإقرارات المقدمة بوساطة التقديم التلقائي 62536 إقرارا.

وقالت هيئة الزكاة والدخل، إن عدد المكالمات الواردة عبر خدمة هاتف زكاتي 6280 مكالمة، مبينة أن نحو 202.3 ألف قاموا بتحميل تطبيق زكاتي، فيما بلغ عدد المسجلين 37262 مسجلاً، بينما وصلت العمليات إلى 218061 عملية، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وأفادت الهيئة أن جميع الإقرارات الزكوية والضريبية المقدمة من قبل المكلفين تخضع للفحص بشكل آلي في حال استحقت ذلك، حيث قامت الهيئة بتطوير أداة المخاطر التي تقوم باختيار الحالات، التي تخضع للفحص والتدقيق، بهدف زيادة جودة المخرجات وتحسين تجربة المكلفين، إذ تعد أداة المخاطر أحد أهم العوامل، التي يعتمد عليها لفحص الإقرارات الزكوية والضريبية آليا بعد تقديمها في حال استحقت ذلك، والتي تستند إلى معايير محاسبية وإحصائية لاعتماد الإقرار الزكوي والضريبي، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

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إلى ذلك، دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهري أيار (مايو) وآب (أغسطس) الماضيين، وذلك في موعد أقصاه الـ30 من شهر أيلول (سبتمبر) الجاري.

وحثت الهيئة المكلفين على المسارعة في تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني، تجنبا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة، التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنبا لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.