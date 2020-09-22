الرئيس الصيني: "لا" للأحادية والحمائية.. وترمب يشن هجوماً!

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، في تصريح جازم، العالم للقول "لا" للأحادية والحمائية.

وقال: "منظمة التجارة العالمية يجب أن تكون حجر الأساس للتجارة العالمية".

موضوع يهمك رد مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين يوم الأربعاء على الادعاءات بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كلف أميركا آلاف الأرواح... أوبراين: ترمب كان صريحاً عندما كانت "الصحة" والصين تكذبان أميركا

وانطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في الفضاء الافتراضي وافتتحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالدعوة إلى "وقف إطلاق نار عالمي" و"تجنب حرب باردة جديدة"، فيما تبعه دونالد ترمب ليشن هجوماً حاداً على الصين.

وقال الرئيس الأميركي مخاطبا الأمم المتحدة في رسالة مسجلة عبر الفيديو في البيت الأبيض، إنه يجب "محاسبة الصين على أفعالها"، مشيراً إلى أزمة كوفيد-19، فيما توشك الولايات المتحدة على تجاوز عتبة 200 ألف وفاة بالوباء.

واتهم ترمب بكين بالسماح لفيروس كورونا الذي كرر وصفه بأنه "فيروس صيني"، "بالخروج من الصين وإصابة كل العالم"، موضحا "مع بدء انتشار الفيروس، حظرت الصين الرحلات الجوية الداخلية فيما سمحت للطائرات بمغادرة البلاد".

وأضاف أن "الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية، التي تسيطر عليها الصين تقريبا، أعلنتا خطأً أنه لا يوجد دليل على انتقال الفيروس بين البشر"، ليبرر انسحاب الولايات المتحدة من هذه الوكالة الأممية.