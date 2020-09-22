من الرياض.. وزراء في G20 يعلنون قرارات مهمة لمواجهة كورونا

يعقد وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين اجتماعاً اليوم، لبحث تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد العالمي في ظل جائحة فيروس كورونا.

كما ستتم مناقشة سبل دعم إصلاحات النظام التجاري متعدد الأطراف، وتشجيع تنافسية الشركات الصغيرة عالمياً بشكل أكبر.

وسيعقد وزير التجارة ماجد القصبي، ووزير الاستثمار خالد الفالح، مؤتمراً صحافياً عقب الاجتماع.

موضوع يهمك أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين عزمهم على الاستمرار في الاستفادة من جميع الأدوات السياسية... وزراء مالية الـ G20 يؤكدون حشد القدرات لمواجهة كورونا اقتصاد

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد أعلن في يوليو الماضي، أن 42 دولة تقدمت لمبادرة مجموعة العشرين لتجميد مدفوعات خدمة الديون.

وأضاف الجدعان أن مجموعة العشرين ستدرس تمديد مبادرة تجميد الديون لما بعد 2020.

وقالت مجموعة العشرين، إن صندوق النقد وافق على 77 طلباً للمساعدة بقيمة 80 مليار دولار.

وتأتي المحادثات الافتراضية التي تستضيفها السعودية في وقت يواصل الوباء إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي، بينما يحذّر نشطاء من أزمة ديون تلوح في الأفق في الدول النامية التي تعاني الفقر.