عمان تعتزم طرح سندات بـ 4 مليارات دولار

قال مصدران إن سلطنة عمان تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار قريبا، مستهدفة جمع ما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار من الصفقة، إذ يسعى البلد الخليجي لتعزيز ماليته العامة المتضررة بشدة جراء انخفاض أسعار النفط.

وتغطى الصفقة قرضا مؤقتا بقيمة ملياري دولار حصلت عليه عمان الشهر الماضي وتمنحها تمويلا إضافيا فيما سيكون أول دخول للسلطنة إلى سوق السندات العالمية هذا العام.

موضوع يهمك قال مصدران مطلعان، اليوم الأربعاء، إن حكومة سلطنة عمان وقعت على قرض مؤقت مدته عام بقيمة ملياري دولار مع مجموعة من البنوك... مصدران: سلطنة عمان تدبر قرضاً مؤقتاً بملياري دولار بنوك وتمويل

وقال المصدران المطلعان اللذين تحدثا بشرط عدم نشر اسميهما إن السندات سترتبها بعض البنوك التي قدمت القرض المؤقت بقيمة ملياري دولار.

وكالة: عمان تصدر صكوكا محلية بقيمة 200 مليون ريال

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، أن عمان أصدرت صكوكا محلية بقيمة 200 مليون ريال (519.51 مليون دولار) لتمويل ميزانية الدولة لعام 2020.



وأضافت الوكالة أن الصكوك مدتها ست سنوات بمعدل ربح سنوي 5.25%.

وكانت وكالة فيتش، قد خفضت تصنيف سلطنة عُمان الائتماني للمرة الثانية هذا العام، مقلصة إياه بواقع درجة إلى ‭‭‭‭BB‬‬‬‬- من ‭‭BB‬،‬ وأبقت على نظرتها المستقبلية سلبية، مشيرة لاستمرار تآكل القوائم المالية والميزان الخارجي.

وقالت الوكالة في تقييمها إنها تتوقع عجزا ماليا لسلطنة عُمان عند نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ارتفاعا من 8% العام الماضي.

كما قالت إن انخفاض الإيرادات بنسبة 32% بسبب هبوط أسعار النفط والإنتاج فاق كثيرا خفض الإنفاق بنسبة 8%.