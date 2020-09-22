ودائع المصريين قفزت 15% في عام إلى 4.5 تريليون جنيه

أشارت بيانات رسمية حديثة، إلى أن إجمالي الودائع بالبنوك المصرية والمعروض النقدي والسيولة المحلية، شهدوا ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أبريل الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد سجل إجمالي الودائع بالبنوك المصرية نحو 4.518 تريليون جنيه، مقابل نحو 3.931 تريليون جنيه في شهر أبريل عام 2019، بزيادة بلغت نحو 586.7 مليار جنيه بنسبة زيادة تقترب من 15%.

وأوضح جهاز الإحصاء أن الودائع الحكومية سجلت ارتفاعا سنوياً خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 22.9%، حيث بلغت نحو 756.3 مليار جنيه، مقابل 615.4 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 140.9 مليار جنيه.

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وبالنسبة للودائع غير الحكومية، فقد حققت ارتفاعا سنوياً بلغت نسبته 14.3%، وسجلت نحو 3792.3 تريليون جنيه في شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 3316.5 تريليون جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 475.8 مليار جنيه.

كما ارتفع المعروض النقدي ليسجل نحو 1.056 تريليون جنيه في نهاية شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 881 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 175 مليار جنيه مسجلاً زيادة نسبتها 19.86%.

وسجلت السيولة المحلية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 4.353 تريليون جنيه، مقابل نحو 3.762 تريليون جنيه فى شهر أبريل من عام 2019، بارتفاع بلغت قيمته 591 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.7%.