الإمارات تغطي جميع المناطق المأهولة بشبكة 5G بنهاية 2025 

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية، أنه سيتم تغطية جميع المناطق المأهولة في دولة الامارات بشبكة الجيل الخامس مع نهاية العام 2025، محددة ثلاث مميزات للنطاق الترددي الجديد الذي خصصته قبل أيام لهذه الخدمة المتطورة.

وقال طارق العوضي المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي بالهيئة إن طرح هذه الفئة من الترددات سيعزز من مكانة الدولة وترتيبها ضمن المؤشرات المتعلقة بجاهزية قطاع الاتصالات وتوفير الموارد اللازمة لتطبيقات الاتصالات المتنقلة الدولية.

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وأضاف العوضي أن الترددات ستدعم أيضا توجهات المشغلين في الدولة لاستيعاب التقنيات الحديثة التي تتطلب خصائص مختلفة للنطاقات الترددية بحسب احتياجات حالات الاستخدام قيد التجربة حاليا أو التي من المخطط استخدامها مستقبلا.

وبشأن مميزات الترددات الجديدة عن سابقتها من الترددات التي طرحتها الهيئة خلال السنوات الماضية، قال العوضي إن هذا الجزء من الطيف الترددي سيتيح الفرصة للمشغلين ومصنعي الأجهزة تجربة الخصائص والإمكانيات الأخرى التي توفرها تقنية الجيل الخامس مقارنة بالنطاقات التي تم تخصيصها سابقا.

وبالإضافة إلى تقليل زمن الاستجابة، لأقل بعشر مرات من الوقت المستغرق في الجيل الرابع والذي يصل إلى 10 ميللي ثانية فإن الترددات الجديدة ستسمح بالاتصال بين أكبر عدد ممكن من الأجهزة لأكبر فترة زمنية ممكنة ضمن هذا النطاق الترددي الواسع وذلك وفقا لما يؤكده العوضي.

كما ستمكن الترددات عددا كبيرا من الأجهزة المتصلة ببعضها بما يسمح بتطبيقات مثل المدن الذكية وإنترنت الأشياء التي تتطلب اتصال آلاف الأجهزة ببعضها البعض.

وقال العوضي إن ما تقوم به الهيئة حاليا من جهود بالتعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء في القطاع يقع ضمن سعيها لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتقنية الجيل الخامس 2020-2025 والتي تستهدف بأن يتم تغطية المناطق المأهولة بشكل كامل في الدولة مع نهاية العام 2025 حيث أن عملية نشر الشبكات وتطويرها بالإضافة لتمكين تطبيق حالات الاستخدام الأمثل لمختلف القطاعات الحيوية المعنية مثل الطاقة والصحة والمواصلات والصناعة والتعليم وغيرها يتطلب تضافر الجهود وعملها بشكل فعال ومتكامل بما يخدم مصالح كافة الشركاء في الدولة.