القصبي: مجموعة العشرين خصصت 21 مليار دولار للبحث عن لقاح لكورونا

أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي أن مجموعة العشرين خصصت 21 مليار دولار للبحث عن لقاح لكورونا.

ولفت القصبي، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الخاص باجتماع وزراء الاستثمار والتجارة في مجموعة العشرين، إلى أن تم ضخ 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي للحد من أضرار كورونا.

إلى ذلك، أشار إلى أنه تم اتخاذ خطوات متعددة لإزالة أية معوقات أمام التجارة العالمية.

وقال إنه تم تقديم مبادرة الرياض لتطوير منظمة التجارة العالمية.

من جهة أخرى، نوه القصبي بالخطوات التي قامت بها السعودية في تعزيز التواصل والحوار والدعم لكافة الشركاء في التجارة العالمية وحتى بين الصين وأميركا.

وقال:" العالم قبل كورونا ليس كما بعد كورونا.. حيث أن الجائحة قد غيرت كل شيء وعصفت بأنماطنا وسلوكنا الإستهلاكي، والفرص تولد من رحم الأزمات".

وتابع مضيفاً:" جائحة كورونا سارعت من التغيرات التكنولوجية التي أثرت على العمل والتجارة، وباتت التجارة الإلكترونية أمرا واقعا".

وشدد على ضمان انسيابة السلع والخدمات بين الدول لاسيما الأدوية والغذاء.