بريطانيا تعود إلى العمل من المنزل مع ارتفاع حالات كورونا

طلبت الحكومة البريطانية من الموظفين العمل مجدداً من منازلهم، إذ يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإعلان عن إجراءات جديدة للحد من ارتفاع عدد الحالات بفيروس كورونا، منها قيود جديدة على المطاعم، أبرزها إغلاق أبوابها عند الساعة العاشرة مساء ابتداء من يوم الخميس المقبل.

ومن جانبه، أشار بوريس جونسون إلى أنه يعلم أهمية التحديات التي ستشكلها الإجراءات الجديدة على العديد من الأفراد والشركات، إلا أنه مضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات للسيطرة على الفيروس في البلاد.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن المصادر القول إنه من المتوقع أن يعلن جونسون أيضا فرض حظر على قطاع الفندقة والضيافة مع تسيير دوريات إلى هذه المنشآت للتأكد من التزامها بالقواعد.

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وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المنشآت التي ستخالف القواعد سيتم إغلاقها بالكامل.

ومن المقرر أن يترأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماع أزمة اليوم الثلاثاء لبحث كيفية التصدي لموجة جديدة من تفشي فيروس كورونا وذلك على خلفية تحذير كبير المستشاريين العلميين للحكومة البريطانية من أن المملكة المتحدة قد تسجل 50 ألف حالة إصابة جديدة يوميا في منتصف أكتوبر المقبل في حال لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن جونسون سيترأس اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية البريطانية "كوبرا" صباح اليوم الثلاثاء، حيث سيحضر الاجتماع قادة اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وعقب انتهاء الاجتماع، سيدلي جونسون ببيان أمام مجلس العموم يوضح فيه الخطوات التي سيتم اتخاذها فيما يتعلق بتعامل الحكومة مع موجة جديدة من فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن تتضمن الإجراءات الحكومية تشديد قواعد التباعد الاجتماعي.

وبحسب أحدث الإحصاءات الحكومية التي صدرت أول أمس الأحد، فقد تم تسجيل 3899 حالة إصابة يومية بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، فضلا عن تسجيل 18 حالة وفاة في المملكة المتحدة.