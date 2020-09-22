بيل غيتس يفجر مفاجأة عن موعد التوصل إلى لقاح كورونا

قال رجل الأعمال الأميركي بيل غيتس في مقابلة مع "فورتشن"، إن هناك مستوى جديدًا من التعاون بين صانعي الأدوية بما يمكنهم من حصول اللقاح المرتقب لفيروس كورونا على ترخيص استخدام طارئ في الأشهر القليلة المقبلة.

وقال "الاحتمال هو أن ما لا يقل عن اثنين أو ثلاثة أو أربعة لقاحات من المحتمل أن تكون آمنة وفعالة".

وتوقع غيتس أن تحصل الولايات المتحدة على لقاح لفيروس كورونا بحلول أوائل عام 2021، ولكن "مدى سرعة إنهاء الوباء" سيعتمد على عدد الأشخاص المستعدين للحصول على اللقاح".

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وأضاف "أعتقد أن إدارة الغذاء والدواء ستوافق على لقاح لفيروس كورونا لاستخدامه في حالات الطوارئ بحلول أوائل عام 2021".

ويرى غيتس أن الأمر سيعتمد على عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاح، وسيستمر في ارتداء الأقنعة في هذه الأثناء، لتحديد مدى سرعة انتهاء الوباء، الذي أودى بحياة ما يقرب من 200000 أميركي حتى الآن.

ويضيف غيتس أن الأزمة تسببت في انتكاسات أخرى بما في ذلك زيادة معدلات الفقر المدقع.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية هناك أكثر من 170 لقاحًا مرشحًا لفيروس كورونا في مراحل مختلفة من التطوير حول العالم.

فيما هناك تسعة على الأقل في الوقت الحالي في تجارب واسعة النطاق على البشر لإثبات أنها آمنة وفعالة.

يقول غيتس إن هناك ستة لقاحات حاليًا ترى مؤسسة بيل وميليندا غيتس أنها من المرجح أن تحقق نتائج إيجابية في تجارب المرحلة الثالثة، وتتقدم بطلب للحصول على إذن من إدارة الغذاء والدواء.

لكن العقبة التالية ستكون زيادة الإنتاج بحيث تصبح مئات الملايين من الجرعات جاهزة للتوزيع. وقال غيتس: "سنواجه تحديًا يتمثل في رفع مستوى التصنيع إلى مستوى غير مسبوق على الإطلاق".