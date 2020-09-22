"الغذاء والدواء السعودية": بدء المرحلة الثانية من برنامج تقييم المصانع مطلع أكتوبر

قال بدر العقيل مدير إدارة تراخيص المنشآت بالهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، إن المرحلة الثانية من برنامج تقييم المصانع ستبدأ في 1 أكتوبر 2020، وتشمل مصانع التجميل والأعلاف.

وأوضح العقيل، خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة عن بعد بعنوان "التعريف ببرنامج تقييم مصانع الأعلاف والتجميل" أمس، حسب ما أوردت صحيفة "الاقتصادية"، أن نتائج المرحلة الأولى للبرنامج والتي ضمت مصانع الأغذية والأدوية والمياه والثلج ستنشر في الوقت نفسه، بينما ستكون نتائج المرحلة الثانية في الربع الرابع من 2021.





وبين أن العمل الآن سيكون على مرحلتين: الأولى والثانية فقط، لكن مستقبلا ستخضع المستودعات والمختبرات لبرنامج التقييم، والحصول على درجات للتصنيف، التي حددتها الهيئة بأربع درجات A+, A, B, C, بحسب المعايير التي أقرتها الهيئة.

وأشار إلى أنه سيتم إغلاق المصانع التي حصلت على تصنيف 70% وأقل، بمعني أقل من C التي تراوح بين 71 و80% بصفتها أقل تصنيف حدده البرنامج، وأعلى تصنيف 95 – 100% للدرجة A+ و91 - 94% للدرجة A ومن 81 - 90% للدرجة B.