تراجع تحويلات المغتربين الأردنيين 10% لـ1.9 مليار دولار

قال البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، إن تحويلات المغتربين الأردنيين تراجعت 9.8% في الشهور الـ7 الأولى من العام الحالي إلى 1.38 مليار دينار ( 1.94 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وبدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تتأثر سلبا بفعل تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج.

كما تأثرت منذ شهر مارس آذار نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

موضوع يهمك وقع بنك المال المعروف باسم "CAPITAL BANK" في الأردن، اتفاقية غير ملزمة وحصرية للاستحواذ على الأعمال المصرفية لفروع... بنك أردني بصدد شراء فروع عودة اللبناني في الأردن والعراق بنوك وتمويل

وارتفع إجمالي الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.6% إلى 31.39 مليار دينار (44.2 مليار دولار)، مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019.

وأظهرت الإحصائيات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أبريل نيسان الماضي بلغ 18.93 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.4 مليار دينار.

ويشكل إجمالي الدين العام الأردني ما نسبته 101% من الناتج المحلي الإجمالي.