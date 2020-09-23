تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 17 مليار دولار في 7 أشهر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8%، مقارنة بمعدلاتها في نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 17 مليار دولار.

وكان البنك الدولي قد توقع تراجع التحويلات بنحو ثلاثة مليارات دولار على خلفية تفشي جائحة كورونا، وتأثر معظم الأنظمة الاقتصادية وأوضاع العمالة في منطقة الخليج العربي التي يتركز فيها غالبية العمالة المصرية المهاجرة.

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وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري بشأن ميزان المدفوعات أن العجز في المعاملات الجارية لمصر هبط إلى 2.76 مليار دولار في الربع الأول من 2020، من 4.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بمساعدة من زيادة قوية في التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

وألحقت جائحة فيروس كورونا، التي ضربت مصر في مارس آذار، ضررا بالسياحة وأثارت تدافعا للمستثمرين الأجانب للخروج من مصر.