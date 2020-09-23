"المركزي" الإماراتي يتوقع انكماشاً اقتصادياً بـ5.2% في 2020

توقع البنك المركزي الإماراتي انكماشا اقتصاديا أعمق للإمارات هذا العام عما كان متوقعا في البداية، بسبب الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي، في مراجعته ربع السنوية يوم الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 5.2% في 2020، مقارنة مع توقع سابق لهبوط قدره 3.6%.

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وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.8% في آخر ربع بعد انكماش بنسبة 0.8% في الأشهر الثلاثة السابقة، على حد قوله.

وقال البنك المركزي: "كمركز إقليمي للتجارة والسياحة والنقل، تضرر الاقتصاد الإماراتي من الحظر العام على السفر، بينما تقلص الإنتاج الصناعي بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، وفرص التصدير المحدودة، وتراجع الطلب المحلي".

وتعتبر التوقعات أسوأ قليلاً من التوقعات التي جمعتها "بلومبرغ"، والتي توقعت انخفاضًا بنسبة 5.1% هذا العام. ووفقا لصندوق النقد الدولي، انكمش الاقتصاد الإماراتي آخر مرة بأكثر من 5% في عام 2009.

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 9.3% في الربع الثاني، مقارنة بانخفاض 2.7% في الربع السابق.

وفي العام بأكمله، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.5% بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتفترض التوقعات زيادة في الإنفاق الحكومي، الذي سيقترب من 28% في عام 2020.

بالمقابل، يتوقع البنك المركزي الإماراتي انتعاشا في التوظيف.