جلسة مباحثات مع وفد إسرائيلي في المنامة حول مجالات التعاون

صرح مصدر مسؤول أن جلسة مباحثات أجريت اليوم في المنامة مع وفد رسمي إسرائيلي.

وقالت وكالة أنباء البحرين إنه تم خلال الجلسة بحث مجالات التعاون في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في 12 سبتمبر الجاري، توصل إسرائيل ومملكة البحرين إلى اتفاق تاريخي لإقامة علاقات كاملة بينهما.

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وقال ترمب، "الدولة العربية الثانية التي تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل في 30 يوما".

كانت الإمارات أعلنت الشهر الماضي توصلها إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان قد أعلن خطته للسلام في الشرق الأوسط التي استهدفت تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني الماضي، ولعب دورا بارزا في اتفاقية الإمارات والبحرين مع إسرائيل.