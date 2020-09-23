الصين نحو الاستثمار بالصناعات الاستراتيجية.. و5G على رأس القائمة

قالت الصين اليوم الأربعاء، إنها سوف تستثمر في صناعات استراتيجية بما في ذلك القطاعات التكنولوجية الرئيسية، مثل شبكات الجيل الخامس والذكاء الصناعي والرقائق.

وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن الصين ستعجل بخطى تطوير مواد جديدة لضمان استقرار سلاسل التوريد لصناعة الطائرات والإلكترونيات الدقيقة وقطاعات التعدين في المياه العميقة.

موضوع يهمك دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، في تصريح جازم، العالم للقول "لا" للأحادية والحمائية.وقال: "منظمة التجارة العالمية يجب أن... الرئيس الصيني: "لا" للأحادية والحمائية.. وترمب يشن هجوماً! اقتصاد

إلى ذلك، قال رئيس شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز، اليوم الأربعاء، إن سلاسل إمدادها تتعرض لهجوم من الولايات المتحدة، داعياً واشنطن لإعادة النظر في القيود التجارية التي تفرضها وتضر الموردين في أنحاء العالم.

وتواجه هواوي، أكبر مصنع لمعدات اتصالات الهواتف المحمولة والهواتف الذكية، ضغوطا بفعل قيود تجارية أميركية تهدف لعرقلة وصول الشركة للشرائح ذات الاستخدام التجاري.

وصرح رئيس هواوي قوه بينغ للصحافيين في شنغهاي: "عدلت الولايات المتحدة عقوباتها لثالث مرة وهذا جلب تحديات كبيرة لإنتاجنا وعملياتنا".

وتقول واشنطن، إن هواوي أداة تستخدمها الصين للتجسس وفرضت منذ 15سبتمبر أيلول قيودا جديدة تمنع الشركات الأميركية من التوريد للشركة أو خدمتها.

هواوي: لا نشكل تهديداً للأمن القومي

ونفت هواوي مرارا أنها تشكل تهديدا للأمن القومي.



وذكر قوه أنه على الرغم من امتلاك هواوي شرائح كافية لعملياتها مع الشركات والتي من بينها مشروعها لشبكات الجيل الخامس فإنها تشعر بتأثير القيود الأميركية على مخزونها من شرائح الهواتف الذكية.

وأشار إلى أن موردين مثل كوالكوم قدموا طلبات للحصول على رخص أميركية مما يتيح لهم مواصلة خدمة هواوي.

وسبق أن ذكرت رويترز أن إنتل حصلت بالفعل على رخص لتوريد منتجات معينة إلى هواوي فيما تقدمت الشركة الصينية الدولية لتصنيع أشباه الموصلات، التي تستخدم معدات أميركية المنشأ لصناعة شرائح لهواوي، بطلب للحصول على رخصة.