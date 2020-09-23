مجلس الوزراء السعودي يوافق على تنظيم وزارتي الرياضة والسياحة

وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تنظيم وزارتي "السياحة" والرياضة".

كما وافق المجلس – حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية"- على ضوابط تحويل الطلبة المبتعثين خارج المملكة إلى الدراسة داخلها.

وصدرت الموافقة على وثيقة (مبادرة) مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشغيل المستشفيات وإنشاء مدن طبية (مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة) ، وعلى البرنامج التنفيذي لمشروع تخصيص مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، والأطر التعاقدية.

موضوع يهمك أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي أن مجموعة العشرين خصصت 21 مليار دولار للبحث عن لقاح لكورونا.ولفت القصبي، في كلمة له... القصبي: مجموعة العشرين خصصت 21 مليار دولار للبحث عن لقاح لكورونا اقتصاد

إلى ذلك اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وأصدر عدد من القرارات والموافقات.

ووافق المجلس على استمرار عمل اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 2 / 6 / 1433 هـ، والبرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، المنصوص عليه في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء الآنف ذكره، وذلك إلى حين مباشرة هيئة التراث لمهاماتها ومسؤولياتها المتعلقة بالحرف والصناعات اليدوية، وفقاً لما تضمنه البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10 / 6 / 1441 هـ، كما وافق المجلس على إضافة عضو من وزارة الثقافة إلى اللجنة الإشرافية المشار إليها.