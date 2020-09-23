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صندوق النقد: أزمة كورونا ستؤثر على نمو بعض الدول لسنوات

المصدر: واشنطن - رويترز
صندوق النقد: أزمة كورونا ستؤثر على نمو بعض الدول لسنوات
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قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إن أزمة فيروس كورونا طالت أكثر من المتوقع، وإن عودة النمو ستستغرق سنوات في بعض الدول.

وأبلغ جيفري أوكاموتو مناسبة استضافها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الصندوق قدم تمويلا عاجلا بنحو 90 مليار دولار لحوالي 80 بلدا، لكنه يواصل العمل مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بسبل احتواء الجائحة وتخفيف تداعياتها الاقتصادية.

وقال "نحاول ترشيد ذخيرتنا المالية. نتحدث عن عودة إلى النمو ستستغرق بضع سنوات، ودول عديدة من المرجح أن تحتاج إلى المساعدة في غضون ذلك".

كلمات دالّة

#تأثير, #كورونا, #اقتصاد
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