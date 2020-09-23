منظمة العمل: جائحة كورونا تبخر 3.5 تريليون دولار من الدخل

قالت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، إن الدخل من العمل انخفض بحسب تقديراتها نحو 10.7% حول العالم أو بواقع 3.5 تريليون دولار في أول 9 أشهر من 2020 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



وذكرت أن الرقم، الذي لا يشمل دعم الدخل الذي قدمته الحكومات لتعويض إغلاق أماكن عمل خلال الجائحة، يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في أول تسعة أشهر من عام 2019.

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وذكرت المنظمة في تقريرها السادس عن تأثير الجائحة على عالم العمل "يستمر إغلاق أماكن عمل في إحداث اضطراب بسوق العمل في أنحاء العالم ما يؤدي لفقد ساعات عمل أعلى من تقديرات سابقة".



وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن العمال في الاقتصادات النامية والناشئة، لاسيما العمالة غير الرسمية، تأثروا على نطاق أوسع من الأزمات السابقة. وأوضحت أن التراجع في أعداد العاملات أكبر منه من العمال.



ففي الربع الثاني فقط، تشير التقديرات المعدلة لفقد 17.3% من ساعات العمل عالميا ما يوازي 495 مليون وظيفة بدوام كامل مقابل تقديرات سابقة عند 14% ما يعادل 400 مليون وظيفة حسب التقرير.



وأضاف التقرير أن من المتوقع أن تبلغ ساعات العمل الضائعة 12.1% في الربع الثالث ما يوازي 345 مليون وظيفة.



وأضاف "علاوة على ذلك، التوقعات المعدلة للربع الأخير تشير إلى آفاق أكثر قتامة عن التقديرات السابقة".



وتابع أن الفاقد في ساعات العمل في الربع الأخير من عام 2020 يتوقع أن يصل إلى 8.6% ما يوازي 254 مليون وظيفة بدوام كامل مقارنة بها قبل عام.