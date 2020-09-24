إيفو: توقعات قطاع الصناعة الألماني للصادرات ترتفع بقوة

قال الخبير الاقتصادي لدى معهد إيفو الاقتصادي، كلاوس فولرابه، إن قطاع الصناعة الألماني يتعافى وإن توقعاته للصادرات تحسنت بشكل كبير.



وأضاف لرويترز، اليوم الخميس، أن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا يلحق الضرر بالثقة في قطاع الخدمات، على الأخص في السياحة لكن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والانتخابات المرتقبة في الولايات المتحدة لم يؤثرا بعد على الشركات الألمانية.

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وفي سياق منفصل، قال البنك المركزي الأوروبي في نشرة اقتصادية إن معدل البطالة سيواصل الارتفاع في منطقة اليورو وإن هناك زيادة محدودة للطلب على السلع الاستهلاكية حتى مع تعافي الاقتصاد من ركود غير مسبوق.



وقال البنك في النشرة، التي تعكس إلى حد كبير التوقعات الاقتصادية وقرارات السياسة الصادرة عن المركزي الأوروبي في العاشر من سبتمبر أيلول، إن البطالة سترتفع إذ إن المعدل الحالي لا ينضوي بالكامل على تأثير جائحة فيروس كورونا وإن الأرقام متأثرة بمخططات دعم الوظائف.



وأفاد المركزي "بالنظر إلى المستقبل، هناك مؤشر محدود على صعود الطلب على السلع الاستهلاكية... بينما كان انخفاض دخل الأسر محدودا، فإن معدل الادخار من المتوقع أن يرتفع بقوة".



كما كرر البنك توجيهاته الاسترشادية طويلة الأمد بأنه على أهبة الاستعداد لتعديل جميع أدواته عند الحاجة لتعزيز التضخم.