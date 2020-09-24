تراجع تحويلات المغتربين الأردنيين 10% في 7 أشهر

قال البنك المركزي الأردني يوم أمس الأربعاء إن تحويلات المغتربين الأردنيين تراجعت 9.8% في الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 1.38 مليار دينار (1.94 مليار دولار)، مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، بسبب تداعيات جائجة كوفيد-19 على اقتصادات المنطقة.



وكانت قيمة تحويلات العاملين في الخارج، أحد مصادر الأردن الرئيسية للعملة الصعبة، 3.7 مليار دولار العام الماضي، بما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ساهم في تعزيز احتياطي النقدي الأجنبي البالغ 14 مليار دولار.



ويقول صندوق النقد الدولي إن اقتصاد الأردن المعتمد على المساعدات من المتوقع أن يشهد انكماشا حادا هذا العام يقدره المسؤولون بنحو 5%، في حين يتعرض ميزان المدفوعات لضغوط من انهيار السياحة والضعف الذي حل بالتحويلات.