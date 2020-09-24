السعودية:  817% نموا بقطاع التجارة الإلكترونية في 2020

شهد قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، مسجلاً زيادة بنسبة 817% خلال العام 2020، حيث بلغ عدد السجلات 16.286 ألف سجل، مقارنة مع العام 2015 الذي بلغ فيه عدد السجلات 1775سجلاً .
وسجل قطاع الترفية نموا بنسبة 625% خلال عام 2020، ليبلغ عدد السجلات 32,320 سجلاً، بالمقارنة مع 4,461 سجلاً عام 2015.
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اقتصاد
ونما قطاع الصناعة بنسبة 295% خلال العام 2020، ليبلغ عدد السجلات 28532 سجلاً، بالمقارنة مع 7,172 سجلاً في عام 2015.
كما سجلت السجلات المملوكة للشباب (ذكور، وإناث)، زيادة بنسبة 556% خلال العام 2020 ليبلغ عدد السجلات 210,093 سجلا، بالمقارنة مع 32,075 سجلا في عام 2015.
ونمت السجلات النسائية بنسبة 115% خلال العام 2020، لتبلغ 372,674 سجلا، مقارنة مع 173,074 سجلا خلال العام 2015.
وحققت سجلات المستثمرين الأجانب نموا بنسبة 78% خلال العام 2020، ليبلغ عدد سجلات المستثمرين الأجانب 25,238 سجلاً، مقارنة مع 14154 سجلاً خلال العام 2015.