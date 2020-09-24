"الموانئ" السعودية تعلن الرسوم والأجور الجديدة للخدمات

رفعت الهيئة العامة للموانئ السعودية رسوم تكلفة الركاب المغادرين أو القادمين المحصلة إلى 50 ريالا عن كل راكب بدلا من 10 ريالات.

وشمل تعميم وجهه نائب رئيس الهيئة للسياسات والتشريعات، عبدالرحمن بن عبدالله الغامدي، يتضمن الموافقة على اعتماد التعديلات الخاصة بأجور خدمات الموانئ، والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني من 2021.

ويتضمن التعميم الرسوم التي تحصل من مالك أو وكيل السفينة، والأجور من مالك أو وكيل السفينة، والأجور المحصلة من صاحب البضاعة، وجدول أجور خدمات بضائع الترانزيت والمسافنه، وأجور المعدات والخدمات.

موضوع يهمك قال الرئيس المناوب لشركة هواوي الصينية غو بينغ، في مؤتمر يوم الأربعاء، إن الشركة في وضع صعب هذه الأيام، بسبب العقوبات... هواوي تعترف: نكافح من أجل البقاء.. العقوبات الأميركية "قاتلة" قصص خاصة

وبلغت رسوم القدوم للميناء 1000 ريال للزيارة الواحدة لأي سفينة، و1000 ريال رسوم المغادرة، بحسب منشور الإصدار الثاني من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر عن الهيئة.

كما رفعت الهيئة رسوم سفن الحاويات التي تفرغ برافعات الحاويات المتخصصة من 1500 ريال إلى 6300 ريال عن كل رافعة في الساعة أو جزء من الساعة بزيادة الرسوم بنسبة 320.%

أما قيمة الرسوم للسيارات والمعدات ذاتية الحركة التي يحسب عليها الأجر بحسب وزنها، فسترتفع قيمة رسومها إلى 140 ريالا للوحدة التي تقل عن 3 أطنان، بارتفاع نسبته 40% بعد أن كانت الرسوم سابقا 100 ريال.

وقررت الهيئة رفع أجور السيارات التي تراوح بين 3 - 10 أطنان بنسبة 33% لتصل إلى مئتي ريال بدلا من 150 ريالا.

كما رفعت رسوم السيارات والمعدات التي تراوح أوزانها بين 10 - 40 طنا بنسبة 12.5% لتصل إلى 540 ريالا بدلا من 400 ريال.

أما المعدات التي تصل لأكثر من 40 طنا فأصبحت رسومها 1350 بدلا من 1000 ريال، بزيادة نسبتها 35%.

ووفقا لرسوم الأغنام في الموانئ، شهدت زيادة بنسبة 50% إلى 3 ريالات للرأس بدلا من ريالين.

وتتولى الهيئة العامة للموانئ الإشراف على إدارة وتشغيل تسع موانئ رئيسة على ساحلي المملكة الظاهرة على الخارطة ستة منها تجارية وثلاثة صناعية.