بريطانيا تطلق برنامجاً لدعم 8.9 مليون وظيفة في القطاع الخاص

أطلق وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، برنامجاً جديداً محدود النطاق لدعم الوظائف، اليوم الخميس، للعاملين المتضررين من زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19، لكنه حذر من أنه لن يستطيع إنقاذ الجميع خلال فترة اضطراب اقتصادي غير مسبوق.



وكشف سوناك أيضا عن خطط لتمديد مدد إعادة سداد القروض للشركات وإرجاء إنهاء الخفض الضريبي لقطاع الضيافة، الذي تضرر بشدة خلال فترة العزل العام لمكافحة كورونا.

موضوع يهمك كارينا كامل مراسلة "العربية" تشير إلى أن الحكومة البريطانية ستلجأ حتما للاقتراض لتأمين مبالغ الدعم التي ستدفعها لإعانات... من أين ستأتي بريطانيا بمبالغ الدعم لإعانات البطالة؟ أسواق الخليج





على الرغم من ذلك يبدو أن البطالة تتجه صوب الارتفاع في الشهور الأخيرة من العام، حيث تقوم شركات كبيرة منها الخطوط الجوية البريطانية ورولز رويس بتسريح العمالة بوتيرة سريعة.

تغييرات جذرية في سوق العمل البريطانية

وقال سوناك أمام البرلمان متحدثا عن خطة الحكومة الاقتصادية لفصل الشتاء "تلك تغييرات جذرية في سوق العمل البريطانية وسياسات لم نجربها من قبل في هذا البلد".



وأضاف "هدفنا الأساسي هو بقاء سياستنا الاقتصادية دون تغيير: دعم وظائف الناس، لكن أسلوب تحقيق ذلك ينبغي أن يتطور".



لكنه تابع "لا يمكنني إنقاذ جميع الشركات ولا جميع الوظائف".



وفي محور الإجراءات الجديدة، إحلال برنامج الاحتفاظ بالوظائف خلال جائحة كورونا الذي دعم 8.9 مليون وظيفة في القطاع الخاص خلال ذروة الجائحة في مايو أيار وينتهي في الشهر المقبل.



وبموجب البرنامج الجديد سيكون الدعم متاحاً فحسب للعاملين الذين أبقاهم أصحاب العمل لما لا يقل عن ثُلث ساعات عملهم المعتادة.

وبالنسبة للساعات التي لا يعملها الموظف ستدفع الحكومة وصاحب العمل لكل موظف ثُلث الأجر المعتاد على أن يكون الحد الأقصى لمساهمة الحكومة 698 جنيها إسترلينياً (889 دولاراً) شهرياً.