صندوق النقد: الأوضاع الاقتصادية أفضل من التوقعات  

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية العالمية ليست قاتمة تماما كما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر فقط، مشيرا إلى بيانات اقتصادية جاءت أفضل من التوقعات من الصين والاقتصادات المتقدمة.

لكن المتحدث باسم الصندوق جيري رايس قال للصحافيين، إن التوقعات الاقتصادية بشكل عام لا تزال تنطوي على صعوبات نتيجة لجائحة فيروس كورونا وتأثيرها على الكثير من قطاعات الاقتصاد.

وقال إن الموقف لا يزال "غير مستقر" في الكثير من الدول النامية والأسواق الناشئة بخلاف الصين، لافتا إلى أن صندوق النقد قلق أيضا حيال تنامي مستويات الدين.

موضوع يهمك قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن أزمة فيروس كورونا "لم تنته بعد"، مشددا على الحاجة إلى تعاون متعدد الأطراف... صندوق النقد:أزمة كورونا "لم تنته" وتتطلب مزيدا من الدعم اقتصاد

وأمس، قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إن أزمة فيروس كورونا طالت أكثر من المتوقع، وإن عودة النمو ستستغرق سنوات في بعض الدول.

وأبلغ جيفري أوكاموتو مناسبة استضافها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الصندوق قدم تمويلا عاجلا بنحو 90 مليار دولار لحوالي 80 بلدا، لكنه يواصل العمل مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بسبل احتواء الجائحة وتخفيف تداعياتها الاقتصادية.

وقال "نحاول ترشيد ذخيرتنا المالية. نتحدث عن عودة إلى النمو ستستغرق بضع سنوات، ودول عديدة من المرجح أن تحتاج إلى المساعدة في غضون ذلك".